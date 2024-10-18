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Продюсер заявил о снижении гонораров Натали

Продюсер Рудченко: звезды 2000-х снижают гонорары за концерты

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что гонорары звезд 2000-х, включая певицу Натали, остаются без изменений и снижаются. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Основной их заработок — это сборные концерты дискотеки 2000-х, на которые не так много заказников. Поэтому некоторые из этих даже снижают цену», — сказал продюсер.

Накануне Натали призналась, что попробовала древнюю гавайскую практику, чтобы справиться с потерей супруга.

Натали использует технику «хоопонопоно». По словам артистки, эту древнюю практику советуют психологи и психосоматологи. Она предполагает, что вибрации помогают исцелиться, отпустить прошлое и сделать шаг в будущее.

Накануне онцертный директор Сергей Лавров заявил, что Шура зарабатывает больше других вернувшихся звезд 90-х.

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