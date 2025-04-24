Глеб из «Три дня дождя» впервые появился на публике после выхода из рехаба

Лидер проекта «Три дня дождя» Глеб Викторов впервые вышел в свет после продолжительного нахождения в реабилитационном центре. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

Музыкант появился на светском мероприятии в сопровождении продюсеров Сергея Слэма и Пашу. По словам очевидцев, артист выглядел собранным и уверенным.

В коротком комментарии он сообщил, что, пока он проходил реабилитацию, билеты на его ближайший стадионный концерт, площадка которого вмещает 14 тысяч человек, оказались распроданы практически полностью, подчеркнув, что чувствует огромную поддержку со стороны слушателей и команды.

«Сейчас я сосредоточен на музыке и благодарен всем, кто был рядом. Концерт — почти солд-аут, и это многое для меня значит», — отметил Глеб.

До этого в своих социальных сетях артист поблагодарил близких и специалистов за поддержку и признался, что сейчас постепенно возвращается к жизни и творчеству в Москве. Глеб добавил, что попал в рехаб обессиленным и отчаявшимся и не представлял, как жить дальше, но лечение прошло успешно и он верит, что сможет жить в трезвости.

Ранее отца Линдси Лохан посадили в тюрьму.