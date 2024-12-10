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Анатолий Цой рассказал о самочувствии после операций

Певец Анатолий Цой сообщил, что восстанавливается после операций

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Телеграм-канал TSOY online

Певец Анатолий Цой рассказал в Telegram-канале, что занимается восстановлением спины в перерывах от съемок.

Цой поблагодарил поклонников за заботу и переживания. Артист признался, что не публикует фото и видео из больницы, так как в преддверии праздников хочет делиться чем-то позитивным.

«Операции делают, обследования прохожу и надеюсь в следующем году закончить с этой темой и всецело вернуться в строй», — поделился артист.

Цой сделал операцию на позвоночник в июле 2024 года. Из-за травмы, полученной в автомобильной аварии, у исполнителя образовались протрузии, переходящие в грыжу.

В том же месяце Цою потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за новообразования. У артиста появилась в правой пазухе носа киста, которую нужно было немедленно удалить. Певец объяснил, что она возникла из-за деформированной перегородки. По словам знаменитости, раньше он профессионально занимался кикбоксингом. Однажды ему сломали нос.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

Ранее у Бориса Щербакова начались сильные боли после операции.

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