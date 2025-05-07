Москвичам расскажут о работе театров в годы Великой Отечественной войны

Портал «Узнай Москву» расскажет о спектаклях и концертах театров в годы ВОВ

На портале «Узнай Москву» в преддверии 80-летия Великой Победы открыли культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках проекта пользователи смогут увидеть архивные фотографии, фронтовые письма, а также узнать, как работали ведущие театры Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы, спецпроект – это дань уважения театральным деятелям, которые внесли вклад в Победу.

«Пользователи увидят уникальные фотоснимки, проливающие свет на малоизвестные факты биографии артистов и их гастрольные маршруты, познакомятся с непосредственными участниками событий тех лет, узнают, как старейшие московские театры помогали фронту и тылу», — говорится в сообщении.