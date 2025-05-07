Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам расскажут о работе театров в годы Великой Отечественной войны

Портал «Узнай Москву» расскажет о спектаклях и концертах театров в годы ВОВ
close
Главархив Москвы

На портале «Узнай Москву» в преддверии 80-летия Великой Победы открыли культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках проекта пользователи смогут увидеть архивные фотографии, фронтовые письма, а также узнать, как работали ведущие театры Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы, спецпроект – это дань уважения театральным деятелям, которые внесли вклад в Победу.

«Пользователи увидят уникальные фотоснимки, проливающие свет на малоизвестные факты биографии артистов и их гастрольные маршруты, познакомятся с непосредственными участниками событий тех лет, узнают, как старейшие московские театры помогали фронту и тылу», — говорится в сообщении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами