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Политолог заявила о важности сохранения памяти о жертвах ВОВ

Политолог Слепова: Россия не имеет права забыть 27 млн погибших граждан СССР

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Артем Кулекин/РИА Новости

Каждая российская семья, от глубинки до близких президента России, внесла личный вклад в Великую Победу и приняла на себя трагедию Великой Отечественной войны, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«Россия не имеет никакого морального права забыть 27 млн погибших советских граждан, а также урок войны ХХ века, вновь научивший нас единству и напомнивший об экзистенциальной задаче – безотлагательно отвечать на любые угрозы у наших границ», — сказала она.

Слепова добавила, что по всем регионам России и за ее пределами ежегодно проходят встречи с ветеранами и детьми войны, а также проводятся памятные спектакли, выставки и минуты молчания.

«Особое место в комплексе мероприятий, посвященных трагедии и Победе в Великой Отечественной войне, заняла акция «Свеча памяти», отметившая в этом году двадцатилетний юбилей. Сегодня вся страна вновь запылала сотнями тысяч огней, привнеся в акцию свою уникальную частичку в зависимости от региона», — сказала политолог.

Она добавила, что в Махачкале свечами изобразили водружение Знамени Победы над Рейхстагом, а в Луганске воссоздали поистине выдающийся монумент «Родина-мать».

«Так свеча стала олицетворением памяти людей о цене великой Победы, о подвиге советского солдата, о самоотдаче и подлинном патриотизме», — сказала Слепова.

Она подчеркнула, что у горения свечи есть конец, а историческая память российского общества должна быть бессмертна.

Напомним, 22 июня в России проходят памятные акции, приуроченные к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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