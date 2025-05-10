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Лиза Моряк родила Сарику Андреасяну второго ребенка

Актриса Моряк и режиссер Андреасян показали новорожденную дочь
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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. Об этом пара рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Супруги опубликовали совместный пост, в котором и раскрыли необычное имя дочери — Шарлиз.

«С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребенка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас еще счастливее!» — признаются родители.

По словам Моряк и Андреасяна, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

Накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее Альбина Джанабаева застала Меладзе врасплох намеком на развод.

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