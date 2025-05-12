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Режиссер «ДМБ» о российской эстраде: «Дерьмище»

Режиссер Роман Качанов назвал третьим сортом артистов, которые остались в РФ
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Алексей Куденко/РИА Новости

Режиссер фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Роман Качанов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что на российской эстраде остались артисты третьего сорта. Вырезку из интервью с ним публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Большая часть эстрады во главе с Пугачевой, Макаревичем и Гребенщиковым все-таки свинтила. Там остался крепкий такой третий сорт», — уверил постановщик.

По словам Качанова, сейчас на эстраде России «ничего не происходит», и все превратилось в «совершенную пыль». Он понадеялся, что перемирие между Россией и Украиной будет объявлено.

«Но все дерьмище там останется, и оно будет там вариться в своем соку. А мы говорим с вами об эстраде, о дикторах и ведущих...» — отметил Качанов.

Качанов — сын советского мультипликатора и создателя «Чебурашки» Романа Качанова-старшего, режиссер и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» и других. В «ДМБ» он сам сыграл каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит, но они есть. В июне 2024 года Минюст внес режиссера в реестр иноагентов.

Ранее писатель Владимир Сорокин заявил, что не считает себя эмигрантом в Берлине.

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