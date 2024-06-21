Минюст внес в реестр иноагентов режиссера «ДМБ» и «Даун Хаус» Романа Качанова

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов российского актера и режиссера фильмов «ДМБ», «Даун Хаус» и «Гена Бетон» Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится на сайте ведомства.

Качанов — сын автора «Чебурашки» Романа Качанова

Помимо постановщика, в реестр внесены еще четыре человека.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Ю. Антонов*, В.Л. Волохонский*, Р.Р. Качанов*, Н.Н. Кириллов*, А.А. Прянишников*», – говорится в сообщении.

Все новые иноагенты находятся в настоящее время за границей.

21 июня Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отказ упоминать свой статус иноагента под постами в соцсетях. За подобное правонарушение сегодня также была оштрафована журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит уголовное наказание.