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Минюст внес в реестр иноагентов режиссера «ДМБ» и «Даун Хаус» Романа Качанова

Режиссера фильма «ДМБ» Романа Качанова внесли в реестр иноагентов

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Кинокомпания «Кармен»

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов российского актера и режиссера фильмов «ДМБ», «Даун Хаус» и «Гена Бетон» Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится на сайте ведомства.

Качанов — сын автора «Чебурашки» Романа Качанова

Помимо постановщика, в реестр внесены еще четыре человека.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Ю. Антонов*, В.Л. Волохонский*, Р.Р. Качанов*, Н.Н. Кириллов*, А.А. Прянишников*», – говорится в сообщении.

Все новые иноагенты находятся в настоящее время за границей.

21 июня Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отказ упоминать свой статус иноагента под постами в соцсетях. За подобное правонарушение сегодня также была оштрафована журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит уголовное наказание.

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