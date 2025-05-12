Авербух о первой встрече с Лизой Арзамасовой: «Очаровательная девочка»

Фигурист Илья Авербух вспомнил, что впервые встретил свою жену в 15 лет

Фигурист Илья Авербух вспомнил в YouTube-беседе с журналисткой Ксенией Собчак, что впервые познакомился с супругой Елизаветой Арзамасовой на проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда актрисе было 15 лет.

«Не сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта», — поделился первыми впечатлениями о будущей супруге хореограф.

Авербух также не согласился, что встретил супругу «ребенком». Он считает, что к тому моменту Арзамасова уже была «молодой женщиной».

Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.

8 августа Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Спортсмен также воспитывает сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов — младший женился в десятый раз.