В Москве будет открыт музей российского казачества

ГИМ сообщил об открытии в Москве в июне музея российского казачества

В Москве 24 июня будет открыт музей российского казачества. Об этом «Интерфакс» рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

«24 июня в Москве откроется новый музей, который станет частью комплекса Государственного исторического музея. Центральный музей российского казачества откроется в старинном особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года располагалось Дворцовое ведомство», — сообщили в ГИМе.

Экспозиция музея будет представлена в 16 залах — здесь будет представлена история всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. Экспонаты включают личные казачьи награды, оружие, униформу и знамена, а также нумизматическую коллекцию, живопись, графику и мемориальные вещи.

Также на цокольном этаже здания будет работать центр казачьей культуры и многофункциональный зал.

До этого Всероссийское казачье общество заявило, что участие казаков в параде Победы — это признание военных заслуг казачества.

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