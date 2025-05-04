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В Ростовской области демонтировали скульптуры казака-коллаборациониста

В станице Еланской правоохранители демонтировали скульптуры атамана Краснова
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Telegram-канал Всероссийского казачьего общества

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову, примкнувшему в ходе Великой Отечественной войны к нацистской Германии, сообщает Telegram-канал Всероссийского казачьего общества.

Они находились в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской. Его владелец Владимир Мелихов признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов, ему назначен административный штраф. По данным Telegram-канала, ранее правоохранительные органы уже находили в учреждении «документы и литературу, картины с изображением нацистских пособников и преступников».

Петр Краснов, чьи скульптуры оказались демонтированы, симпатизировал нацистскому режиму в Германии и возлагал на него надежды как на будущего победителя в мировой войне. В мае 1945 года он был взят в плен англичанами и передан СССР, где Краснова казнили в 1947 году.

Согласно определению Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 25 декабря 1997 года, Краснов признан обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.

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