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Участие в параде Победы казаков назвали признанием их военных заслуг

Три парадных расчета казачьего войска примут участие в параде Победы
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Участие казаков в параде Победы – это признание военных заслуг казачества, заявили в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

В Telegram-канале уточнили, что в этом году в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие сразу три парадных расчета (Всевеликого войска Донского, Кубанского казачьего войска и Терского казачьего войска).

Авторы канала отметили, что казаки с первых дней СВО откликнулись на зов Родины и встали на защиту страны.

«СВО прошли 46 тыс. казаков. Сейчас 27 добровольческих казачьих подразделений защищают Родину на передовой. Также 11 казаков удостоены звания Героя РФ», — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале напомнили, что впервые казаки в составе парадных расчетов приняли участие в параде на Красной площади 24 июня 1945 года.

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