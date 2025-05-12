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Детей Самойловой и Джигана «забрала» полиция Дубая

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что ее детей забрала полиция Дубая
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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее детей забрала полиция в Дубае.

Самойлова опубликовала в личном блоге видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже. «Черт, наших детей забрала полиция», — произносит на видео блогерша.

Позднее дети рассказали матери, что «раскрыли какое-то незаконное дело». Они обнаружили в воде рыбу, пойманную в сеть, которую незаконно установил кто-то из посетителей пляжа, чем привлекли внимание полицейских.

«Приехала полиция, похвалили их за находку и отдали рыбу», — подытожила Самойлова.

Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит наследников и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам знаменитости, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

17 апреля Самойлова и Джиган посетили 15-ю премию «Прорыв года» журнала Moda Tropical, которая прошла в Москве. Знаменитость выбрала для закрытого мероприятия черный корсет, обтягивающие брюки-клеш, кожаную куртку, сумку и массивное ожерелье.

Ранее Кудрявцева вспомнила, что дорогую свадьбу оплатил ее муж.

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