Экс-солистке «Миража» Гулькиной отказали в иске к Суханкиной

Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда Москвы, который в октябре 2024 года удовлетворил иск бывшей солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-коллеге Маргарите Суханкиной из-за ее заявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«В удовлетворении исковых требований Гулькиной Наталии Валерьевны к Суханкиной Маргарите Анатольевне о признании сведений недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании публично опровергнуть высказывания, компенсации морального вреда — отказать», — сказано в решении суда.

Причиной судебного разбирательства стали высказывания Суханкиной на интервью у журналистки Алены Жигаловой. Она заявляла, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни», а также называла коллегу «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам — «практически детям» и проч. В результате экс-солистка «Миража» подала к Суханкиной иск почти на 6 млн рублей. Суд первой инстанции в октябре удовлетворил требования Гулькиной. Он обязал Суханкину публично опровергнуть сказанные о бывшей коллеге слова, а также выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

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