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Экс-солистка «Миража» рассказала о необычном способе снятия стресса

Певица Гулькина заявила, что домашние растения помогают ей бороться со стрессом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о необычном способе снятия стресса. Певицу цитируют «Аргументы и факты».

«Мой антистресс — коты, рыбки (дома два аквариума) и растения. Когда ухаживаю за ними, занимаюсь обычной домашней суетой, то настраиваюсь на позитивный лад, и время пролетает незаметно», — говорит она.

Певица собрала дома коллекцию замиокулькасов, также у нее растут традесканция, хедера, филодендрон, хлорофитум.

Растения Гулькина поставила даже в подъезде. Несколько раз, пожаловалась она, кто-то вытряхивал из горшков всю землю. Гулькина предположила, что наркопотребители могли искать там «закладки».

«Даже подумала написать объявление: «Закладок нет». Но вроде хулиганы прекратили безобразничать», — делится звезда.

Накануне народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Вечный зов» и «Золотой теленок» Тамара Семина рассказала о своих способах борьбы со стрессом.

Ранее жених Селены Гомес пожаловался на странности певицы.

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