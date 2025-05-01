«Победа»: сериал о Великой Отечественной войне, который не стыдно показывать детям

На Первом канале, сайте Кино1ТВ и в онлайн-кинотеатре Kion вышел документальный сериал «Победа», созданный при поддержке Института развития интернета. Это максимально пронзительный рассказ о Великой Отечественной войне — словами тех, кто прошел эту самую войну. «Газета.Ru» объясняет, почему «Победа» — лучшее, что можно посмотреть 9 мая.

Когда мне было пять, родители разошлись, и мы вместе с мамой переехали к бабушке — женщине строгой советской закалки. Что такое строгая советская закалка, я понял не сразу, но раз и навсегда — однажды она приготовила суп, который оказался мне не по душе, и я, избалованный ребенок, в него плюнул. За что тут же отхватил первого в своей жизни ремня. С тех пор к еде, даже самой невкусной, я обращаюсь с особым пиететом, однако ремень тут совсем ни при чем. Хорошенько меня выпоров, бабушка достала старые семейные снимки, на которых мой прадед держит ее, совсем малютку, на руках, счастливо улыбаясь. Фото было сделано в 1941-м, вскоре прадед погиб на войне, а бабушка вместе с семьей едва не умерла от голода. Особенно сильно в памяти у нее отложился эпизод, когда ее маме пришлось обменять шубу на пакет картофельных очисток, потому что дети не ели уже несколько дней. Приготовленных из них суп, по воспоминаниям бабушки, был самым желанным блюдом в ее жизни, но насладиться им никому так и не удалось: в результате бомбардировки в кастрюле оказались мелкие осколки, и суп пришлось со слезами выливать.

Та история стала для меня первым осознанным соприкосновением с Великой Отечественной войной, я пронес его через последующие 25 лет — и не забуду, думается, даже в глубокой старости.

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Второе, не менее сильное и вечное, случилось уже в школьный период. Каждый год в преддверии 9 мая в нашу гимназию приходили ветераны войны, мы дарили им цветы и конфеты, предлагали помощь по дому, а они — рассказывали о своем подвиге. Сами они, впрочем, подвигом это никогда не называли, скромничали, старались не поддаваться эмоциям. Те брали верх лишь в моменты, когда речь заходила о боевых товарищах, молодых ребятах, которые так и не вернулись домой, не успели пожить, пав от рук немцев. Тем страннее мне показался совет одного из пожилых дедушек, в квартире которого помогал убираться. Фанат приключенческих романов, я заинтересовался его огромной библиотекой, на которой рядом с множеством книг обитали вычещенные до блеска медали. Дедушка, герой войны, завел со мной диалог о любимых произведениях и, выслушав про «Робинзона Крузо», рассказал про свои собственные, в числе которых оказался Ремарк. «Как же так? Он ведь немец», — удивился я. «Когда повзрослеешь и почитаешь, поймешь», — ответил он.

Я повзрослел, прочитал одну, две, каждую Ремарка, все понял. Теперь это как минимум один из моих любимых писателей — и так, думается, будет даже в глубокой старости.

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Столь длинное предисловие родилось благодаря «Победе» — документальному сериалу, выход которого приурочен к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

В последние годы к разному роду произведений на эту тему относишься к осторожностью — возможно, кому-то и по нраву бездушные боевики, где «наши мочат немцев», но у людей, которым удалось лично пообщаться с фронтовиками и услышать их страшные истории о 41-45 гг., подобное вызывает в лучшем случае смятение. Док Дарьи Шумаковой, в свою очередь, смятения не вызывает, зато слезы — еще как. Подобно моей родной бабушке, тому ветерану, даже — с оговорками — Ремарку, он рассказывает о войне сквозь призму человеческих судеб, которые были раз и навсегда разрушены 22 июня 1941 года. Рассказывает их же словами — большая часть реплик здесь это озвученные воспоминания непосредственных участников. Воспоминания, от которых каждый раз бросает в дрожь:

«Репродуктор молчит. Рабочие все подходят и подходят. Наконец, передают сводку информбюро: немцы на нашей земле. Шагают, топают сапожищами. Идут ожесточенные бои. Хочется проснуться, увидеть жизнь обыкновенную. Нет, не обыкновенную — чудесную жизнь. Какая была два дня назад»;

«Хвост колонны [захваченных в плен советских солдат], перебрасываясь с бугра на бугор, уходит за горизонт. На местах наших стоянок и на протяжении всего нашего пути остаются лежать тысячи — от голода и холода. Еще живых добивают автоматчики. <...> Моей мечтой до войны было приобрести «Войну и мир». Поднял ее. Не задумываясь. Хотя каждый грамм в вещмешке казался килограммом. Конвоир крикнул: «Встать на колени!» Мы опустились. Я почувствовал, как на коленях промокли брюки. По колонне пронеслось «Спать!» А как спать?... Земля была мокрой и оседала под тяжестью людей, выступала ледяная вода. К ночи ударил мороз, и наши колени примерзли. Если кто-то вставал или ложился — пристреливали. К утру многие замерзли насмерть, другие не смогли подняться, и их добивали из автоматов. А нам коробок спичек спас жизнь. Накрывшись одеялом, мы жгли «Войну и мир». Страницу за страницей»;

«Народа в метро было очень много. Мы побежали на Смоленскую, но нас не пустили — потому что вовсю летели осколки от зениток. Мы отправились в угловой дом, <...> там мы и переждали бомбежку. И тут народ спрашивает: «Маня, где Зина? Она что, еще не пришла?» Говорю: «Нет, не пришла». И я побежала назад. Меня пропустили. Вижу — на полу лежат покрытые белыми простынями трупы. Мне сказали: «Вот, смотрите». Я смотрю и говорю: «Нет. Нет. Нет. Нет». А сама не хочу смотреть, конечно. У меня теперь навсегда это в глазах и голове останется: «Не хочу, не хочу смотреть».

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Каждая из серий «Победы», всего их шесть, обращается к важным этапам Великой Отечественной войны: «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Битва за Ленинград», «Битва за Днепр и операция «Багратион», наконец, взятие Берлина. Большую часть хронометража составляют колоризированные кадры хроники тех лет, фоном которым служат воспоминания прошедших войну. Реже на экране появляются отснятые специально для сериала сцены — точечные, аккуратно интегрированные в общую документальную канву. А также карты боевых действий и ужасающая статистика, за которой кроются миллионы потерянных жизней.

С учетом последнего док можно воспринимать и как краткий экскурс в историю, хотя, конечно, за несколько часов о всех событиях, тонкостях Великой Отечественной войны не расскажешь. Для этого есть книги, к тому же «сухих» проектов о страшнейшей странице нашей истории хватает и так. А «Победа», кажется, вообще о другом — конкретных людях, самых обычных, которые вместе с другими, такими же самыми обычными людьми шли к той самой Победе, боролись за близких и свободу. И за то, чтобы время умирать когда-нибудь сменилось временем жить. Если не раз и навсегда, то хотя бы на долгие годы.

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Документальный сериал «Победа»

Дата премьеры: 24 апреля 2025 года

Количество серий, продолжительность: 6 серий по примерно 46 минут

Режиссер: Дарья Шумакова

Режиссер хроники: Денис Носков

Продюсеры: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Мария Гречишникова и другие

Сценаристы: Василий Шевцов, Максим Беспалый

В ролях: Максим Дромашко, Роман Мигурский, Вадим Мещеряков, Вячеслав Федоров, Олег Грисевич, Сергей Коломоец, Николай Пронин, Илья Клычев, Сергей Плахов, Екатерина Полякова и другие

Где смотреть: Kion, Кино1ТВ, Первый канал

7 мая сериал «Победа» бесплатно покажут в Национальном центре «Россия», вход по регистрации на сайте НЦ.