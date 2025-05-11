Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж

В Санкт-Петербурге президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Государственный Эрмитаж и Исаакиевский собор. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Президента сопровождали его супруга Силия Адела Флорес де Мадуро и члены правительственной делегации, а также чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

В Эрмитаже гости осмотрели Военную галерею 1812 года, а также парадные залы — Гербовый, Георгиевский, Малый Тронный. Кроме того, в Золотой кладовой они увидели Сибирскую коллекцию Петра Великого и драгоценности стран Востока, изделия мастеров Древней Греции и собрание золота скифских царей. Также делегации рассказали об истории создания сокровищницы мирового искусства.

Накануне сообщалось, что Мадуро в ходе визита в Санкт-Петербург предложил установить побратимские связи между этим городом и одним из регионов его страны. По его словам, за несколько часов пребывания в Петербурге венесуэльская делегация «буквально пропитались» историей этого славного города.

До этого лидер Венесуэлы побывал на параде Победы в Москве. Он высоко оценил прошедшее мероприятие, о чем рассказал сам в собственном Telegram-канале.

Ранее Песков назвал темы обсуждения между Путиным и Мадуро.