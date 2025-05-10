Сгоревшая в пожаре певица перед трагедией оскорбила Джей Ди Вэнса

Фолк-исполнительница Джилл Собьюл, недавно сгоревшая в пожаре, перед трагедией успела написать оскорбительную песню о новом вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом ее коллега по группе Кей Хэнли рассказала в интервью Roilling Stone.

По словам Хэнли, они с Собьюл записали песню «J.D. Vance Is a [анг. нецензурное — придурок]» за месяц до кончины певицы.

«Она сыграла ее, и мы подумали: «О, Боже!». Придумали фоновые части, сняли все на видео, а я завела аккаунт группы «Sugar Tits» в TikTok и просто выложила трек», — вспоминает Хэнли.

В песне к оскорбительному слову используются различные рифмы на английском — например, «runt» и «bunt», но само нецензурное слово не допевается до конца.

Собьюл не стало на 67-м году жизни в начале мая. Ее представитель предположил, что из-за приема снотворных в связи с болями в спине она могла не успеть выбраться из огня.

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