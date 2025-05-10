Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сгоревшая в пожаре певица перед трагедией оскорбила Джей Ди Вэнса

Последняя песня сгоревшей певицы Собьюл содержала критику властей США
close
AP Photo/Rick Maiman

Фолк-исполнительница Джилл Собьюл, недавно сгоревшая в пожаре, перед трагедией успела написать оскорбительную песню о новом вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом ее коллега по группе Кей Хэнли рассказала в интервью Roilling Stone.

По словам Хэнли, они с Собьюл записали песню «J.D. Vance Is a [анг. нецензурное — придурок]» за месяц до кончины певицы.

«Она сыграла ее, и мы подумали: «О, Боже!». Придумали фоновые части, сняли все на видео, а я завела аккаунт группы «Sugar Tits» в TikTok и просто выложила трек», — вспоминает Хэнли.

В песне к оскорбительному слову используются различные рифмы на английском — например, «runt» и «bunt», но само нецензурное слово не допевается до конца.

Собьюл не стало на 67-м году жизни в начале мая. Ее представитель предположил, что из-за приема снотворных в связи с болями в спине она могла не успеть выбраться из огня.

Ранее сообщалось, что актер Шайа Лабаф два года спал с лошадьми и жил в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами