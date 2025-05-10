Американская писательница рассказала, как ее спас русский солдат

Американская писательница Инге Ауэрбахер рассказала, как из немецкого концлагеря ее освободил русский солдат. Ее цитирует ТАСС.

В детстве она попала в концлагерь Терезиенштадт. В мае 1945 года маленькая Инге услышала, как немцы бросают гранаты в заключенных, отступая при приближении русских, но смогла выжить, спрятавшись в подвале.

«Я никогда не забуду русского солдата, который перелез через забор и дал мне кусок черного русского хлеба с, как мне тогда казалось, горой масла. Это был первый по-настоящему хороший кусок хлеба, который я попробовала», — делится Ауэрбахер.

Писательница вспоминает, что у самих советских солдат почти не было еды, но они делились с детьми чечевицей. Родителям Ауэрбахер тоже повезло выжить.

Она добавила, что всегда хотела поблагодарить русского маршала за спасение, и уже взрослой узнала, что из лагеря ее освободил командир Павел Рыбалко. Писательница приехала на парад Победы в Москву и возложила цветы на могилу военного.

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