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Российские кинематографисты стали членами Европейской киноакадемии

Продюсер Дрозд и супервайзер анимации Мартынов стали членами Европейской киноакадемии
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«Форест Фильм»/AAMU

Два российских кинематографиста стали членами Европейской киноакадемии (EFA). Об этом сообщается на сайте организации.

В список членов академии попали супервайзер анимации студии «Тундра» Маркел Мартынов («Бык холода») и продюсер и основательница кинокомпании «Форест-Фильм» Наталья Дрозд («Каникулы», «Фрау»). В составе EFA Дрозд будет представлять Германию.

Всего в 2025 году к EFA присоединились сразу 770 представителей киноиндустрии.

Накануне заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук высказалась о перспективах Открытой евразийской кинопремии, которую в СМИ называют «евразийским Оскаром».

«Вообще, подобные объединения всегда вызывают бесконечный интерес. На мой взгляд, наш кинематограф поднимется благодаря евразийскому мосту и Евразийской премии в том числе», — считает Бондарчук.

Ранее стала известна дата следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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