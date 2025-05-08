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Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о мистике на Алтае

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов: каждый камень в Алтае пропитан магией
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ilyalarionoff/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ведущий «Битвы экстрасенсов» и иллюзионист Илья Ларионов признался в беседе с NGS22.RU, что считает Алтайский край мистическим местом.

«Алтай — это не просто место на карте, это настоящая кузница талантов, где каждый камень пропитан магией и энергией. Здесь я встретил таких изобретателей, мастеров, которых я не встречал нигде больше», — поделился телеведущий.

Ларионов назвал Алтай носителем культурного кода, чья сила передается гостям края. Он признался, что здешние места являются для него источником силы.

Ведущий «Битвы экстрасенсов» отметил, что его прабабушка была целительницей.

«Мне однажды сказали, что через свои фокусы я тоже способен исцелять души, даря им волшебство», — рассказал Ларионов.

В октябре 2022 года Ларионов рассказал, что его мог проклясть финалист 22 сезона передачи Влад Череватый. По словам Ильи, с ним произошла череда «устрашающих» совпадений. Перед одним из испытанием в шоу ведущий потерял кошелек с деньгами и картами. Также у него эвакуировали машину там, где он всегда ее оставляет. Кроме того, на иллюзиониста подали иск на 360 тыс. рублей за отсутствие авторских прав на музыку в программе.

Ранее названа дата начала реалити-шоу с невестой Лепса и фрейлиной Киркорова.

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