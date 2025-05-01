Умер народный художник Рафис Исмаилов

Из жизни ушел Рафис Исмаилов — кинохудожник, иллюстратор, режиссер, сценарист и декоратор. Об этом сообщил портал Baku со ссылкой на его коллег.

Причину смерти художника пока не раскрыли, однако агентство Apa отмечало, что он долгое время страдал от тяжелой болезни.

Исмаилов имеет множество наград. В том числе он был народным художником и народным артистом Азербайджана, а также стал лауреатом Государственной премии Азербайджанской ССР и членом Союза кинематографистов республики.

Будущий художник родился 30 марта 1939 года в Баку. В 1962 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище. В 1966–1972 годах учился на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

С 1972 года работал на киностудии «Азербайджанфильм», в его послужном списке такие киноленты, как «Стамбульский рейс», «Бухта радости», «Мужчина в доме», «Рыцари черного озера». Он также был художником-постановщиком многих театральных постановок. Исмайлов немало сделал и для анимации, создав нескольких десятков мультфильмов: «Ода», «Подкоп», «Торпаг» и другие.

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