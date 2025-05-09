Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После отмен концертов Арбенина выйдет на сцену в спектакле по стихам фронтовиков

Певица Арбенина сыграет в спектакле «Минуту назад» в театре Михалкова
close
KION

9 мая в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» покажут спектакль «Минуту назад», в основу которого легли произведения советских поэтов-фронтовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Никиту Михалкова.

По словам Михалкова, спектаклю к юбилею Победы приготовили выпускники его академии, а ныне актеры «Мастерской «12».

«Я думаю, что абсолютно правильным было их решение пригласить для участия в этом спектакле очень, на мой взгляд, талантливого человека Диану Арбенину, чьи музыкальные вокальные способности известны всем, но лично я всегда видел в ней еще и очень хорошую драматическую актрису», — признался Михалков.

Выбор Арбениной Михалков называет стопроцентным попаданием. Он выразил благодарность солистке «Ночных снайперов» за то, что она приняла это предложение.

«Убежден, что сам спектакль и участие в нем Арбениной взволнует, растрогает и вдохновит людей в этот прекрасный священный праздник», — сказал он.

В последний год Арбенина столкнулась с массовой отменой своих концертов и протестами против них. Общественники уверены, что она недостаточно явно показывает свои патриотические взгляды.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун стал гостем парада Победы в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами