После отмен концертов Арбенина выйдет на сцену в спектакле по стихам фронтовиков

9 мая в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» покажут спектакль «Минуту назад», в основу которого легли произведения советских поэтов-фронтовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Никиту Михалкова.

По словам Михалкова, спектаклю к юбилею Победы приготовили выпускники его академии, а ныне актеры «Мастерской «12».

«Я думаю, что абсолютно правильным было их решение пригласить для участия в этом спектакле очень, на мой взгляд, талантливого человека Диану Арбенину, чьи музыкальные вокальные способности известны всем, но лично я всегда видел в ней еще и очень хорошую драматическую актрису», — признался Михалков.

Выбор Арбениной Михалков называет стопроцентным попаданием. Он выразил благодарность солистке «Ночных снайперов» за то, что она приняла это предложение.

«Убежден, что сам спектакль и участие в нем Арбениной взволнует, растрогает и вдохновит людей в этот прекрасный священный праздник», — сказал он.

В последний год Арбенина столкнулась с массовой отменой своих концертов и протестами против них. Общественники уверены, что она недостаточно явно показывает свои патриотические взгляды.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун стал гостем парада Победы в Москве.