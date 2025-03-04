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Общественники потребовали от губернатора отменить концерт Арбениной в Оренбурге

В Оренбурге «Офицеры России» просят Паслера отменить концерт «Ночных снайперов»
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Общественники из организации «Офицеры России» потребовали от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст распоряжения.

По мнению активистов, певица выражала негативное отношение к специальной военной операции, о чем в адрес «Офицеров России» якобы поступают обращения участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан, «возмущенных продолжающейся активной концертной деятельностью музыкальной группы».

В 2024 году в ряде городов России (Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других) концерты Арбениной и ее музыкального коллектива были отменены по инициативе местных властей после аналогичных обращений.

«В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург», — пишут активисты.

В 2024 году казаки в Омске добились запрета концерта Арбениной за то, что в 2014 году она выступила в Киеве, а после говорила, что не знает, на чьей стороне правда в конфликте на Донбассе. При этом после начала спецоперации России на Украине Арбенина подтвердила, что остается в стране.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия», — говорила она.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на изматывающие перелеты в эмиграции.

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