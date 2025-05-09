Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер режиссер фильмов из трилогии «Пятьдесят оттенков серого»

Умер режиссер Джеймс Фоули, у которого снимались Брюс Уиллис и Мадонна
close
Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Режиссер Джеймс Фоули скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Представитель кинематографиста рассказал, что тот умер мирно во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Смерть наступила после многолетней борьбы с раком мозга.

В 1980 годах Фоули был режиссером клипов Мадонны, в частности, «Papa Don»t Preach» и «Live to Tell», также он снял фильм с участием певицы «Кто эта девушка» (1987).

Фоули также известен по криминальной драме «Гленгарри Глен Росс» (1992) с Аль Пачино и Джеком Леммоном. Он снял фильм «Страх» (1996) с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун, некоторые эпизоды сериалов «Твин Пикс» и «Карточный домик» и «Миллиарды».

Джеймс Фоули снял два фильма из трилогии «Пятьдесят оттенков серого». В его разных фильмах также снимались Чжоу Юн-Фат, Дастин Хоффман, Рейчел Вайс, Джин Хэкмен и другие знаменитые артисты.

Ранее писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами