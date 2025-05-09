Умер режиссер фильмов из трилогии «Пятьдесят оттенков серого»

Умер режиссер Джеймс Фоули, у которого снимались Брюс Уиллис и Мадонна

Режиссер Джеймс Фоули скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Представитель кинематографиста рассказал, что тот умер мирно во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Смерть наступила после многолетней борьбы с раком мозга.

В 1980 годах Фоули был режиссером клипов Мадонны, в частности, «Papa Don»t Preach» и «Live to Tell», также он снял фильм с участием певицы «Кто эта девушка» (1987).

Фоули также известен по криминальной драме «Гленгарри Глен Росс» (1992) с Аль Пачино и Джеком Леммоном. Он снял фильм «Страх» (1996) с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун, некоторые эпизоды сериалов «Твин Пикс» и «Карточный домик» и «Миллиарды».

Джеймс Фоули снял два фильма из трилогии «Пятьдесят оттенков серого». В его разных фильмах также снимались Чжоу Юн-Фат, Дастин Хоффман, Рейчел Вайс, Джин Хэкмен и другие знаменитые артисты.

Ранее писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет.