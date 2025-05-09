Герцогине и актрисе Меган Маркл грозит иск на $10 млн из-за рецепта соли для ванны. Об этом сообщает RadarOnline.com.

Американка Робин Патрик заявила изданию, что получила «катастрофические ожоги» после того, как воспользовалась инструкцией от Маркл о создании продукта на шоу «С Любовью, Меган» на Netflix. Патрик поделилась кадрами, на которых видны следы ожогов и язв на ее теле. По словам женщины, она испытала боль, будто «жжет изнутри», спустя несколько минут после того, как решила побаловать себя ванной от герцогини.

Патрик уточнила, что Маркл не предупредила на программе о том, что некоторые содержащиеся в рецепте эфирные масла не должны использовать люди, которые, как она, страдают от сахарного диабета. Женщина уверена, что актриса нарушила законодательство штата Мэриленд.

«На сегодняшний день ожоги все еще не зажили и доставляют дискомфорт. К остальным [частям тела] просто больно прикасаться», — заявила американка.

Патрик направила юридическое письмо к Маркл с требованием покрыть ее медицинские расходы в размере $75 тыс. Она также грозит Маркл, Netflix и Archewell Productions иском на $10 млн за «безрассудное пренебрежение общественной безопасностью».

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