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Боня показала, как справляют нужду в горах: «С видом на Эверест»

Блогерша Боня заявила, что ее часто спрашивают о справлении нужды на Эвересте
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Telegram-канал «Виктория Боня»

Блогерша Виктория Боня раскрыла в своем Telegram-канале, как альпинисты справляют нужду в горах.

«Как какают в горах? Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос после вопроса, как люди писают», — поделилась знаменитость.

Боня опубликовала видео, на котором продемонстрировала специальный пакет для испражнений, наполненный специальной химией. Она также показала переносной туалет, куда этот пакет кладется.

«Кто-то рассказывал, что все горы, извиняюсь, засраны. Все чистенько, не переживайте и не придумывайте. Все прилично! С видом на Эверест», — пояснила Боня.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

Недавно Боня призналась, что готова пожертвовать жизнью ради восхождения на Эверест. Сейчас знаменитость вернулась в лагерь и планирует отправиться на отдых в поселок Намче-Базар, где проведет 3-4 дня.

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