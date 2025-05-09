Раскрыты источники дохода жениха Ксении Бородиной

Жених телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков является индивидуальным предпринимателем в сфере торговли одеждой. Об этом сообщает Life.ru.

Блогер также владеет долей в кинокомпании «Медиарус групп», которая, как утверждает издание, в 2024 году принесла убытки в размере 15 тыс. рублей.

Еще Life.ru раскрывает, что большая часть бизнесов Ксении Бородиной закрыта Федеральной налоговой службой (ФНС) «по разным причинам». У нее осталось только ИП в России и недвижимость. При этом, по разным оценкам, ежемесячный доход знаменитости составляет около шести млн рублей — в 30 раз больше, чем у ее жениха.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

У Сердюкова есть дочь Николь от прошлого брака с Алиной Акиловой. Она родилась в октябре 2018 года. В 2021-м блогер развелся с Акиловой. На данный момент они продолжают вместе воспитывать общего ребенка. Блогер часто публикует фото и видео с дочерью в социальных сетях.

Ранее стало известно о многотысячных долгах Даны Борисовой перед ФНС.