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Антон Долин о Михаиле Ефремове: «Очень рад, что вернулся»

Кинокритик Антон Долин пожелал Михаилу Ефремову вернуться в профессию
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм» высказался о возвращении актера Михаила Ефремова из колонии.

«Я очень рад, что Михаил Ефремов вернулся. Надеюсь, что ему удастся реабилитироваться после тяжелейшего опыта в русской тюрьме и зоне, которого даже врагу не пожелаешь. Надеюсь, что его долг выплачен и общество не потребует сверх того», — заявил Долин.

Критик также пожелал Ефремову пройти психологическую реабилитацию после случившегося и вернуться в профессию.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал Киркорова делиться своими гонорарами.

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