Бузова рассекретила свои отношения: «Все думаю о тебе»

Певица Ольга Бузова намекнула в Telegram-канале и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в отношениях.

Бузова опубликовала в личном блоге серию фотографий с букетом белых роз и запиской: «Все думаю о тебе: от посадки и до полета». При этом артистка не стала раскрывать личность избранника. Она добавила, что возлюбленный смог ее удивить своим поступком.

«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — также написала знаменитость, которая на данный момент находится не в России.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи.

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