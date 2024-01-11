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Анфиса Чехова рассказала о новом романе

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что влюблена

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Личный архив

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Злые языки», что у нее появился возлюбленный.

Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса. Телеведущая встречается с ним два месяца. Артистка уточнила, что еще не познакомила партнера с сыном. Одна из ведущих проекта Алена Водонаева спросила, почему. Блогерша предположила, что срок слишком маленький.

«Все слишком маленькое», — пошутила Чехова.

Однако после шутки телеведущая уверила, что не имела в ввиду то, о чем подумали ее собеседники.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В июне 2023 года Чехова отмечала, что хочет найти себе партнера, с которым могла бы не просто завести роман, но и создать семью. Для нее важно, чтобы ее возлюбленный был хорошим отцом ее ребенка.

Ранее Любовь Успенская рассказала о безответной любви.

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