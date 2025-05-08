Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протаранивший ворота Дженнифер Энистон сталкер следил за ней два года

Преследователь актрисы Энистон называл ее невестой в дневнике
close
Pvolve

Мужчина, протаранивший ворота американской актрисы Дженнифер Энистон, следил за ней два года. Об этом сообщает TMZ.

По словам окружного прокурора округа Лос-Анджелес Натана Хохмана, 48-летнему Джимми Уэйну Карвайлу выдвинуты обвинения в преследовании и вандализме. 8 мая сталкер должен предстать перед судом.

В дневниках, которые подозреваемый вел в соцсетях, он называл 56-летнюю актрису своей невестой.

По данным следствия, Карвайл начал преследовать актрису еще в 2023 году — отправлял ей сообщения в социальных сетях, голосовые сообщения и электронные письма. В случае признания виновным мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Карвайла арестовали днем 5 мая после того, как он въехал на машине в ворота актрисы. Вооруженная охрана звезды «Друзей» удерживала Карвайла до прибытия полиции. В это время Дженнифер Энистон находилась дома.

Ранее сталкерша подстерегла известную певицу на вокзале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами