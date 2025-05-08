Протаранивший ворота Дженнифер Энистон сталкер следил за ней два года

Мужчина, протаранивший ворота американской актрисы Дженнифер Энистон, следил за ней два года. Об этом сообщает TMZ.

По словам окружного прокурора округа Лос-Анджелес Натана Хохмана, 48-летнему Джимми Уэйну Карвайлу выдвинуты обвинения в преследовании и вандализме. 8 мая сталкер должен предстать перед судом.

В дневниках, которые подозреваемый вел в соцсетях, он называл 56-летнюю актрису своей невестой.

По данным следствия, Карвайл начал преследовать актрису еще в 2023 году — отправлял ей сообщения в социальных сетях, голосовые сообщения и электронные письма. В случае признания виновным мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Карвайла арестовали днем 5 мая после того, как он въехал на машине в ворота актрисы. Вооруженная охрана звезды «Друзей» удерживала Карвайла до прибытия полиции. В это время Дженнифер Энистон находилась дома.

Ранее сталкерша подстерегла известную певицу на вокзале.