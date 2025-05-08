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Алена Водонаева раскрыла свой вес

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что похудела на 6 кг за год
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева заявила на YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим», что сбросила шесть килограммов за год.

«В прошлом году я весила 63 кг, а сейчас — 57 кг. Я никогда не была толстой, время беременности мы не считаем», — раскрыла знаменитость.

По словам Водонаевой, она не употребляет молочную продукцию и хлебобулочные изделия, а сахар получает только из фруктов.

«Бывает, на меня находит. Недавно у племянника на дне рождения съела кусок торта. Потом два дня ела гречку с яйцами. Без соусов. Я не ем соусы», — отметила блогерша.

До этого Водонаева рассказывала, что много двигается и делает аппаратные процедуры для коррекции фигуры. Она стремится к идеальному для себя весу. Процесс похудения, поясняла знаменитость, шел бы быстрее, но ей запрещено заниматься спортом после двух инсультов.

В начале апреля блогерша раскрывала, что потратила почти шесть миллионов рублей на лечение зубов. На решение всех проблем, отмечала звезда, у нее ушло три года. Телеведущая рассчитывала закончить лечение к весне 2025 года, но сложное лечение зубов внесло свои коррективы, и пока она не совсем довольна результатом.

Ранее Водонаева вспомнила, что пережила ад во время потопа в квартире.

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