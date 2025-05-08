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Водонаева о потопе в квартире: «Это был просто ад!»

Телеведущая Водонаева заявила, что пережила ад во время потопа в квартире
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева заявила на YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим», что надеется «полюбовно» договориться с представителями газовой компании, из-за которых у нее в квартире случился потоп.

В марте 2025 года СМИ сообщали, что Водонаева оказалась в больнице из-за проблем с дыханием. Знаменитость начала задыхаться, поскольку предотвращала последствия потопа в квартире.

«У меня кипяток хлестал 30-40 минут на паркет на кухне. Это был просто ад! Там было как в бане. Я стояла и даже плакать не могла, никогда такого не видела. Ты просто стоишь, как дебил, и смотришь, как уничтожается твое имущество», — вспомнила Водонаева о том случае в беседе с Аленой Жигаловой.

По словам звезды, представители газовой компании проткнули трубу с кипятком, когда приходили планово устанавливать газ в ее сталинский дом. Водонаева отметила, что сейчас находится «в процессе» разбирательств с фирмой.

«Я надеюсь, что мы договоримся полюбовно. Они все равно сейчас мою квартиру взяли на карандаш», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что на Сергея Зверева напали с собакой.

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