«Пытаются вытянуть $50 млн»: адвокат Смоки Робинсона об обвинениях в сексуальном насилии

Адвокат американского певца Смоки Робинсона Кристофер Фрост прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против артиста. Об этом пишет TMZ.

Юрист опроверг обвинения, назвав их «медиа-цирком» и заявил, что иск о сексуальном насилии, поданный четырьмя бывшими домработницами против 85-летнего певца, «полон лжи».

«Доказательства покажут, что они просто пытаются отвратительными методами выманить деньги у 85-летней американской иконы — $50 миллионов, если быть точным», — сказал он.

Фрост добавил, что сам артист готовит ответ женщинам. Также, по его словам, будет подано ходатайство об отклонении иска.

Обвинения против артиста выдвинули в начале мая. Анонимные обвинительницы утверждают, что Робинсон насиловал их десятки раз, пока они работали на него.

Они также подали в суд на его жену Фрэнсис Глэдни Робинсон, утверждая, что она знала о его действиях и ничего не предприняла, чтобы защитить работниц.

Ранее актера Майкла Питта арестовали по обвинению в изнасиловании.