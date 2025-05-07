Домработницы известного певца обвинили его в многолетнем сексуальном насилии

Четыре экс-домработницы американского певца Смоки Робинсона обвинили его в сексуальном насилии, длившемся на протяжении многих лет. Об этом сообщает NBC.

В иске, поданном во вторник в Высший суд округа Лос-Анджелес, утверждается, что нападения в основном происходили в доме Робинсона в Чатсворте, Калифорния, к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

Истицы, указанные в 27-страничной жалобе как «Джейн Доу» (анонимы) под номерами от 1 до 4, требуют возмещения ущерба на общую сумму не менее $50 млн.

Как рассказал один из адвокатов женщин Джон Харрис, все они — испаноязычные женщины, работавшие домработницами с зарплатой ниже минимальной.

«Как низкооплачиваемые работники в уязвимом положении, они не имели ресурсов и возможностей защитить себя», — объяснил он нежелание женщин высказаться раньше.

В иске утверждается, что Робинсон напал на одну женщину по меньшей мере 23 раза с мая 2014 года по февраль 2020 года. Много раз, по их словам, подвергались насилию и другие трое. Одной из женщин Робинсон якобы заявил, что если та откажется заняться с ним сексом, он настроит против нее жену.

Женщины рассказывают, что перед насилием Робинсон выходил к ним голым и стелил на постель полотенце, чтобы не запачкать простыни.

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