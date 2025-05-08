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Музей Рахманинова выселяют из-за многомиллионного долга

Baza: Московский музей имени Рахманинова выселяют за долги городу
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Telegram-канал Московский музей С.В. Рахманинова

Московский музей имени композитора Сергея Рахманинова выселяют за многомиллионные долги городу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников издания, музей начали выселять из-за крупных долгов, накопившихся за несколько лет. Собственная проверка московских властей показала, что «Рахманиновское общество» якобы годами не занималось сохранением исторических помещений, хотя здание относится к списку объектов культурного наследия.

В Мосгорнаследии каналу рассказали, что арендаторы накопили долг за аренду в размере 18 миллионов рублей, при этом часть помещений сдавали в субаренду для разных бизнесов — химчистки, салонов красоты и ПВЗ, хотя это можно было делать только по согласованию со столичными властями.

Департамент городского имущества Москвы расторг договор с руководством музея. По документам «Рахманиновское общество» должно было выехать из помещений 18 апреля.

В музее настаивают, что на протяжении более 20 лет музей и общество располагались в здании на законных основаниях — по договорам аренды, заключенным благодаря ходатайству внучатого племянника композитора.

«Однако с 2018 года ситуация изменилась. Несмотря на настойчивые просьбы о продлении аренды, Департамент городского имущества города Москвы ограничивался автоматическим ежегодным продлением договоров в соответствии со статьей 621 ГК РФ. Кульминация пришлась на декабрь 2024 года: резкое повышение арендной платы, а затем — официальное уведомление о расторжении договоров и требование покинуть помещения в течение трех месяцев», — говорят в музее.

Общество настаивает, что речь идет не просто о музее, а о единственном в России доме памяти Сергея Рахманинова, где хранятся уникальные реликвии, в том числе рояль, принадлежавший композитору, здесь регулярно проходят научные конференции, камерные концерты, фестивали.

Ранее сообщалось, что вход в Эрмитаж будет бесплатным 8 мая.

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