Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст кинул зигу и помечтал о детях от Пэрис Хилтон

Первый стрим рэпера Канье Уэста забанили через 7 минут после начала
close
Daniel Cole/Reuters

Рэпер Канье Уэст провел первый стрим на платформе Twitch, но его аккаунт забанили через 7 минут после начала. Об этом пишет New York Post.

В прямой трансляции 47-летний Уэст напомнил, что его экс-супруга Ким Кардашьян начинала свою карьеру в качестве помощницы светской дивы Пэрис Хилтон. Он помечтал о детях от бывшей наследницы сети отелей.

«Я должен был завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян! Представляете, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько бы отелей у меня было сейчас?» — говорит он.

Кроме того, рэпер позволил себе антисемитские высказывания и кинул «зигу» — вскинул руку в нацистском приветствии. Вскоре после этого трансляцию удалили.

Накануне звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал, как они с коллегой Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом в лифте.

Ранее Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами