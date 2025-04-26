Канье Уэст кинул зигу и помечтал о детях от Пэрис Хилтон

Первый стрим рэпера Канье Уэста забанили через 7 минут после начала

Рэпер Канье Уэст провел первый стрим на платформе Twitch, но его аккаунт забанили через 7 минут после начала. Об этом пишет New York Post.

В прямой трансляции 47-летний Уэст напомнил, что его экс-супруга Ким Кардашьян начинала свою карьеру в качестве помощницы светской дивы Пэрис Хилтон. Он помечтал о детях от бывшей наследницы сети отелей.

«Я должен был завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян! Представляете, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько бы отелей у меня было сейчас?» — говорит он.

Кроме того, рэпер позволил себе антисемитские высказывания и кинул «зигу» — вскинул руку в нацистском приветствии. Вскоре после этого трансляцию удалили.

Накануне звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал, как они с коллегой Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом в лифте.

Ранее Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм.