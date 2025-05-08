Сценаристка сериала «Аутсорс» не приехала в Россию на прощание с сыном

Сценаристка Козлова не прилетела в Россию на прощание с сыном Иваном

Прощание с сыном телеведущего Сергея Шаргунова и сценаристки сериала «Аутсорс» Анны Козловой прошло в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

На траурные мероприятия Козлова не приехала — она уже три года проживает за пределами России. Шаргунов у могилы сына, рассказывают очевидцы, не мог сдержать слез.

Сергей Шаргунов и Анна Козлова давно в разводе. Во второй раз телеведущий женился в 2017 году на прапраправнучке Льва Толстого Анастасии, с ней воспитывает дочерей Катю и Анну.

Известно, что после переезда в Европу сценаристка связь с родными не прерывала, с сыном общалась регулярно.

Ивану Шаргунову было 19 лет, он учился на историческом факультете МГУ. 2 мая Иван попал в ДТП, спасти его не удалось — молодого человека не стало еще до приезда бригады скорой помощи. Другие подробности трагедии неизвестны.

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