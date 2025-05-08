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Российские олигархи не захотели приглашать Ротару на корпоративы

Певица Кравец: российские олигархи перестали приглашать Ротару на корпоративы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица Алена Кравец заявила в беседе с mk.ru, что артистка София Ротару перестала пользоваться популярностью у рублевских олигархов.

Кравец заявила, что никто не хочет больше никуда приглашать Ротару, так как не хотят «проблем».

«София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: «Ложки нашли, а осадок остался», — заявила певица.

По словам Кравец, за последние годы отношение к Ротару сильно изменилось у российских олигархов. Она заявила, что у бизнесменов «остался осадок» из-за поведения знаменитости. Певица добавила, что коллега сама не желает выступать.

«Мои друзья-миллионеры несколько лет назад приглашали ее спеть на частном мероприятии в Дубае, но она тоже отказалась, хотя были готовы ей дать около 10 миллионов рублей», — рассказала Кравец.

Ранее стало известно о многомиллионной выручке Билана за один концерт в Москве.

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