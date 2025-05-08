Лариса Лужина заявила, что ей до сих пор мерещатся звуки сирены после войны

Актриса Лариса Лужина рассказала в беседе с изданием «Абзац», что ее семью эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий после блокады во время Великой Отечественной войны.

Лужина вспомнила, как в Новый год ей подарили котлету за прочитанный стих. Артистка отметила, что в тот период ее мать работала на заводе. Женщина просила своих дочерей бежать в бомбоубежище при случаях опасности. По словам актрисы, звук воздушной тревоги «генетически засел» в ее памяти.

«Нам было настолько страшно, что мы прятались под кроватью. Звук сирены до сих пор иногда мне мерещится и будит по ночам», — поделилась актриса.

Лужина рассказала, что ее сестры не стало из-за истощения, а ее отец был ранен на войне. После травмы мужчину вернули к семье. Мать артистки пыталась поддерживать силы в муже, но того не стало из-за голода.

«Когда его не стало, мама нашла под подушкой эти кусочки хлеба. Он сохранял их для меня. Благодаря ему я выжила», — отметила артистка.

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