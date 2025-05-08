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Бывшая жена Галустяна вышла на связь после развода

Бывшая жена Галустяна поблагодарила фанатов за деликатную поддержку после развода
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victoriagalustyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория Штефанец вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после сообщений о разводе.

Штефанец поблагодарила поклонников за добрую и деликатную поддержку.

«Все вижу. Самое ценное для меня сейчас – время с детьми и близкими», — поделилась экс-супруга комика.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Расставание он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

1 мая журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

Известно, что Милена беременна. Она не раскрывает имя отца. После появления слухов девушке стали писать с просьбой прокомментировать, что она якобы ждет ребенка от Галустяна. Девушка опровергла эту информацию. Она призвала отписаться тех, кто начал следить за ее аккаунтом «из-за дурацких слухов».

Ранее беременная визажистка Галустяна попала в больницу на фоне слухов о романе с комиком.

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