Рианна может быть беременна двойней

Фанаты заподозрили певицу Рианну в беременности двойней. Об этом сообщает издание New York Post.

Певица пришла на ежегодный благотворительный бал Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке Met Gala в огромной шляпе, и один из корреспондентов задал ей вопрос о наряде.

«Ее принес [A$AP] Rocky. Я принесла ребенка», — улыбнулась она, указывая на живот.

Пользователи соцсетей услышали, тем не менее, что она говорит «детей» — а значит, может быть беременна двойней.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Накануне «Газета.Ru» показала лучшие наряды с Met Gala 2025. Дресс-код бала был обозначен как Tailored for You («Сшито для вас») — он предполагал различные интерпретации классического мужского костюма в разрезе американской моды.

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