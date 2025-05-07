Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рианна может быть беременна двойней

Певицу Рианну заподозрили в беременности двойней
close
Kylie Cooper/Reuters

Фанаты заподозрили певицу Рианну в беременности двойней. Об этом сообщает издание New York Post.

Певица пришла на ежегодный благотворительный бал Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке Met Gala в огромной шляпе, и один из корреспондентов задал ей вопрос о наряде.

«Ее принес [A$AP] Rocky. Я принесла ребенка», — улыбнулась она, указывая на живот.

Пользователи соцсетей услышали, тем не менее, что она говорит «детей» — а значит, может быть беременна двойней.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Накануне «Газета.Ru» показала лучшие наряды с Met Gala 2025. Дресс-код бала был обозначен как Tailored for You («Сшито для вас») — он предполагал различные интерпретации классического мужского костюма в разрезе американской моды.

Ранее Дана Борисова рассказала, что у ее возлюбленного четыре жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами