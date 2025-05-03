В Бельгии нашли работу Пикассо стоимостью свыше миллиона рублей

В комиссионном магазине бельгийского города Антверпен нашли керамическое блюдо работы испанского художника и скульптора Пабло Пикассо стоимостью €12,6 тысячи (свыше миллиона рублей). Об этом пишет The Brussels Times.

«Блюдо было обнаружено среди обычных пожертвований. Один из сотрудников узнал в ней работу Пикассо», — говорится в публикации.

Изделие выполнено из белой глины с коричнево-зеленым декором из ангоба, эмали и окисленного парафина. На нем изображен рельефный рисунок корриды.

Впоследствии блюдо выставили на аукцион. По информации издания, покупатель этой работы Пикассо, выкупивший ее за €12,6 тысячи, планирует пожертвовать блюдо благотворительному фонду, помогающему детям с аутизмом.

В марте сообщалось, что картину художника Виктора Васнецова «Богомольцы» из раннего периода его творчества продали за 135 млн рублей на аукционе в Москве. На аукционе также были выставлены картины Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Ильи Репина, Николая Рериха и других великих русских художников. Собрание полотен оценивалось в 1,5 млрд рублей.

Ранее в России создали робота-художника, копирующего полотна великих живописцев.