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Бывший муж Бородиной отсудил более 130 млн рублей у бизнес-партнера

Бывший муж Бородиной Омаров отсудил более 130 млн рублей у бизнес-партнера
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zimamoscow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший муж Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров, отсудил у бизнес-партнера более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Омаров обратился в суд в 2024 году. Он требовал взыскать долг с его бизнес-партнера Олега Баласяна. Предприниматель выдавал деньги под небольшой процент. Как оказалось, мужчина не только не выплачивал долг, но и угрожал Омарову.

Бабушкинский районный суд встал на сторону Омарова. Он принял решение взыскать с Баласяна задолженность по пяти договорам займа в общей сумме 58,4 миллиона рублей и неустойку за просрочку возврата основного долга. Всего бизнесмен должен Омарову более 130 миллионов рублей.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака. В мае 2024 года предприниматель женился на возлюбленной Валерии. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. 1 февраля 2025 года у Курбана и Валерии родился сын.

Ранее экс-супруг Бородиной подарил новой жене особняк за 250 миллионов рублей.

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