Стало известно, что убедило продюсеров взять Борисова на роль Пушкина

Продюсер Петр Ануров рассказал в интервью Кинопоиску, что фильм «Серебряные коньки» убедил его взять Юру Борисова на роль Александра Пушкина.

По словам Анурова, «Серебряные коньки» показали, что Борисов может выйти за рамки ожиданий. Особенно продюсера впечатлила сцена кончины персонажа актера, где тот сказал: «До встречи на том берегу». Тогда он понял, что Борисов способен выдавать «какой-то невообразимый, запредельный уровень актерского мастерства».

«Пророк. История Александра Пушкина» рассказывает о жизни поэта от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

В марте актер Роман Васильев признался, что для него и коллег было важно поймать «лицейский флер» на съемках фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина».

Ранее Антон Беляев раскрыл, сколько стоит трек для Николая Баскова.