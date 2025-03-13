Актер из «Пророка» вспомнил, как ловил «лицейский флер» на съемках

Актер Роман Васильев признался в беседе с ТАСС, что для него и коллег было важно поймать «лицейский флер» на съемках фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина».

По словам Васильева, он и коллеги собирались на уличной песочнице и строили различные замки. Актеры лепили Пушкина и своих персонажей, а также играли в куклы, догонялки и прятки. Как отметил артист, они много говорили о детстве, дружбе, понимании Пушкина и жизни в целом. Благодаря этому на съемках появилась «легкость», а также появилось взаимопонимание.

«Мы как пазлы, подходящие друг к другу, поэтому многое удавалось. У нас не было вопросов, мы просто делали и чувствовали себя в одной большой песочнице», — рассказал актер.

«Пророк. История Александра Пушкина» рассказывает о жизни поэта от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

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