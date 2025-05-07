Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Дайнеко назвала славянских женщин избалованными

Певица Виктория Дайнеко заявила, что славянских женщин избаловали мужчины
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Виктория Дайнеко заявила на Rutube-шоу «12 вопросов», что не смогла бы встречаться с мужчиной из Европы.

«Не представляю, как можно встречаться с мужчиной в Европе, будучи славянской избалованной женщиной. Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию…» — заявила артистка.

Дайнеко подчеркнула, что готова строить отношения только с русскими мужчинами и жить в России. Она также осудила артистов, которые проживают в РФ, но «в кулуарах хейтят страну».

«Я вообще всегда относилась к стране, в которой живу, как к своей семье. Если твои родители поступили не так, как тебе кажется правильным, ты же все равно будешь за них горой стоять. Когда кто-то осуждает политику своей страны — то же, что отказывается от родителей», — заявила она.

В той же программе Дайнеко заявила, что запрет абортов не улучшит демографию в России.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что у него есть биологический ребенок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами