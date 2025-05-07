Виктория Дайнеко назвала славянских женщин избалованными

Певица Виктория Дайнеко заявила на Rutube-шоу «12 вопросов», что не смогла бы встречаться с мужчиной из Европы.

«Не представляю, как можно встречаться с мужчиной в Европе, будучи славянской избалованной женщиной. Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию…» — заявила артистка.

Дайнеко подчеркнула, что готова строить отношения только с русскими мужчинами и жить в России. Она также осудила артистов, которые проживают в РФ, но «в кулуарах хейтят страну».

«Я вообще всегда относилась к стране, в которой живу, как к своей семье. Если твои родители поступили не так, как тебе кажется правильным, ты же все равно будешь за них горой стоять. Когда кто-то осуждает политику своей страны — то же, что отказывается от родителей», — заявила она.

В той же программе Дайнеко заявила, что запрет абортов не улучшит демографию в России.

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