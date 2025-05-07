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Дайнеко о запретах абортов: «Хотите ребенка, который родится сразу с ломками?»

Певица Дайнеко заявила, что запрет абортов не улучшит демографию в России
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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко сообщила на Rutube-шоу «12 вопросов», что не считает верной инициативу запретить аборты в России.

Дайнеко уверена, что подобный запрет не улучшит демографическую ситуацию в стране. Она напомнила, что есть люди, которые физически, финансово или «по каким-то моральным установкам» не могут вырастить ребенка.

«Знаете, когда смотришь передачу «Беременна в 16», лучше бы аборты не запрещали. Как маленький ребенок может вырастить ребенка?» — поинтересовалась артистка.

По словам Дайнеко, есть женщины, которые решили сделать аборт, поскольку у них нет денег или проблемы с зависимостями.

«Представляете женщину, которая когда-то употребляла наркотики, а ей запрещают делать аборт… Вы хотите ребенка, который родится сразу с ломками? Зачем это делать?» — заявила певица.

Дайнеко отметила, что сама всю жизнь мечтала о детях, но у нее, наоборот, «это не так легко получается».

«Демографию может повысить улучшение условий жилищных, например», — добавила звезда.

Певица Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Певица отмечала, что экс-супруг практически не участвует в воспитании ребенка.

Ранее певица Вокс заявила о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови.

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