Солистка группы Reflex объяснила, зачем делает стойку на голове

Солистка группы Reflex, певица Ирина Нельсон в беседе с mk.ru объяснила, зачем в 52 года стоит на голове.

«Если делать все правильно, она активирует кровообращение и наши железы, которые выделяют очень тонкую субстанцию, в которых собственно и находятся наши гормоны. А гормоны — это основы основ, это формула тела. Поэтому это, конечно же, при правильном исполнении полезно», — отметила Нельсон.

Артистка добавила, что практикует эту позу уже 15 лет. По словам Нельсон, такая асана обладает невероятно полезными свойствами, потому что в повседневной жизни люди редко находятся в положении вниз головой. Вместе с этим исполнительница напомнила, что такую стойку стоит практиковать с осторожность, так как некоторым людям она может быть противопоказана.

«В нашем мире сейчас у всех, в общем-то, больные шеи и позвонки, они могут сдвинуться, нарушится нормальное кровообращение головного мозга. Во всем нужно иметь соответствующие знания и умения, поэтому очень осторожно учителя советуют эту позу, хотя она считается одна из основных поз в йоге», — уточнила Нельсон.

Ранее Жасмин рассказала, как поддерживает стройную фигуру после рождения трех детей.